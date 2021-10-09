Воронежский «Буран» при пустых трибунах всухую разгромил пензенский «Дизель»

Хоккеисты "Бурана" празднуют сухую победу над пензенским "Дизелем". Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

«Буран» ударно начал домашнюю серию. При пустых трибунах, закрытых из-за резкого усложнения ситуации с пандемией ковида, пензенский «Дизель», был разделан под орех. По счету. По игре, правда, все было сложнее. Но обо всем по порядку.

На ледовой площадке «Юбилейного» шла равная борьба. Однако в конце первого периода «ураганные» реализовали два своих момента. Сначала на 18 минуте заброшенной шайбой отметился Вадим Ефимов. А когда уже должна была раздаться сирена на перерыв, большинство реализовал Александр Денежкин – 2:0.

Такая же упорная игра шла до середины второго периода. Но на 30 минуте точный бросок Александра Агапова сделал шансы «Дизеля» на хотя бы очко в этом матче призрачными.

В третьем периоде гости что-то потеряли контроль над эмоциями и схватили два удаления в промежутке всего 37 секунд. Большое преимущество «ураганные» хладнокровно реализовали. Шайбу на 58 минуте забросил Данил Макаров, а первой голевой передачей после возвращения отметился Аслан Раисов. В этот вечер ворота голкипера «Бурана» Захара Виноградова пензенцы так и не «распечатали» - 4:0.

«Буран» набрал 13 очков и делит 15-17 места с московской «Звездой» и челябинским «Челметом». Следующую игру «ураганные» также проведут в Воронеже 11 октября. Соперник – явный аутсайдер, самарский ЦСК ВВС. Волжане занимают последнее, 27 место всего с двумя набранными очками. Матч начнется в 19.00.