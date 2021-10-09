16 культурных проектов из Воронежской области получат гранты Президента

По итогам первого конкурса на предоставление грантов Президента РФ средства на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий получат 16 воронежских учреждений.

В списке победителей проекты «Пушкинская гостиная» Эртильской межпоселенческой библиотеки, «Островок надежды - частица России» Петропавловского отделения общества инвалидов, литературно-музыкальная площадка «LiveBook»/Живая книга» Централизованной библиотечной системы Бобровского района, молодежная литературная студия «Проба пера» Острогожской центральной библиотеки, кукольный театр «Истории разных народов в наших руках» социально-культурного центра «Импульс» Бутурлиновского района, проект «Творчество-Дети-Театр» детского сада из Борисоглебска, фестиваль народной культуры «Поворинские россыпи» центр культуры и творчества Поворино, докфильм «История прошлого» о малоизвестных и недооцененных памятниках архитектуры Воронежа", «Великое Петровское посольство и его результаты глазами детей» музея игрушек «Хелен и Тэдди», проект «Социокультурная трансформация» центра социально-правовой поддержки переселенцев «Искусство жить», медиапроект «В мире ученых» «Лаборатории научных и образовательных проектов», «Детский литературный салон» Воронежской общественной организации развития инициатив «Комфорт города», выставка «Лаборатория Машина времени» Экспериментальной технической школы, «Гуслисказки» Надежды Дроздовой, творческая студия «Горлица» из Новой Усмани, «Старый сад на новый лад» - создание сенсорного сада на территории творческой резиденции «Хутор Степной».

На реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий в 2021 году выделено 3,5 млрд рублей. По итогам первого конкурса грантовую поддержку получат почти 1500 проектов.