Воронежский «Факел» проиграл «Олимпу-Долгопрудный»

Матч в Подмосковье "Факелу" совершенно не удался. Фото: с сайта ФК "Факел"

Неудачно завершился для «Факела» выезд в Подмосковье. Первый тайм матча с «Олимпом-Долгопрудный» получился в принципе равным. Но расклад сил на поле резко изменило удаление Алихана Шаваева в самом конце первой половины встречи. Судья, видимо, посчитал, что игрок «Факела» сыграл прямой ногой.

Во втором тайме игра в обороне у воронежской команды разладилась. На 68 минуте никто не мешал Даниле Янову, оставшемуся в одиночестве в штрафной, ударить сильно и точно – 1:0. Вскоре хозяева поля удвоили преимущество. Легионер «Олимпа» Джозеф Ада слишком легко прошел Аслана Дашаева и поразил дальний угол ворот Ильи Свинова – 2:0. Счет после этого так и не изменился.

«Факел» с 30 очками опустился на четвертое место. На третьем теперь московское «Торпедо», в домашних стенах не справившееся с «КамАЗом» из Набережных Челнов – 1:1. На второе поднялась «Алания» из Владикавказа, победившая лидера, «Оренбург», на стадионе в Грозном – 1:0. У команды из Северной Осетии теперь 32 очка. А у «Оренбурга» их осталось 34. Первое место пока за уральцами, но разрыв два его преследователя подсократили.

Следующий матч «Факел» проведет 13 октября в Воронеже против ближайшего преследователя – ФК «СКА-Хабаровск». У дальневосточной команды сейчас пятое место и 28 очков. Игра, увы, пройдет без зрителей из-за все усиливающейся в Воронежской области пандемии коронавируса.