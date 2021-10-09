ДТП, в которой погиб 17-летний воронежец и пострадали 6 человек, произошло из-за выезда ВАЗ-2115 на встречку

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Прокуратура заинтересовалась аварией, в которой погиб 17-летний молодой человек и еще шестеро пострадали. ДТП произошло 9 октября ночью. Около 1.00на улице Ленина столкнулись «ВАЗ-2115», которым управлял 18-летний водитель и «Лада Гранта», за рулем которой был 41-летний мужчина. Погиб 17-летний пассажир "пятнадцатой". Оба водителя и

- По предварительным данным, ДТП произошло в результате выезда автомобиля «ВАЗ-2115» на полосу встречного движения. Полиция проводит проверку, ход которой взят на контроль прокуратурой области, - отметили в ведомстве.