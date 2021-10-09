В Воронеже аферист брал в аренду пылесосы и сдавал их в ломбард

В Воронеже поймали серийного мошенника, который под предлогом аренды похищал бытовую технику. В сентябре 2021 года 22-летний подозреваемый изучал в соцсетях объявления о передаче в аренду технических бытовых средств. Под видом арендатора назначал встречу владельцам, передавал им символическую арендную плату, забирал технику и исчезал. Аферист брал «в аренду», в основном, бытовые моющие пылесосы.

Задержанный, ранее уже судимый, признался, что технику сдавал в ломбард, а вырученные деньги тратил на себя.

- В настоящее время установлена причастность подозреваемого к четырем аналогичным случаям. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 150 тысяч рублей. При обыске часть похищенного имущества изъяли, в скором времени его вернут законным владельцам.

Мужчине придется ответить за мошенничество.