В центре Воронеже после ночного рейда закрыли бар

В ночь с 8 на 9 октября прошла проверка развлекательных заведений в центре Воронежа. Санитарные врачи и чиновники городского управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики, управ районов, регионального департамента предпринимательства и торговли вместе с полицейскими и росгвардейцами прошли по ночным клубам, караоке-барам, стриптиз-барам, кальянным с целью проверки масочного режима и работы после полуночи. Участники рейда посетили «Лас-пальмас», «Бордо», «Орфей», «Соло», «Пятница», «Хлам», «Браво», «Голос», «Плеханов», «Опера», «Дизель», «Амбрелла», «Аура», «Сова», «Релакс», «Зажигалка», «Сохо». Выяснили, что только в двух заведениях не работали ночью - клуб «Аура» закрыт на ремонт, в рок-баре «Дизель» деятельность после 24.00 не осуществлялась. Остальные заведения вели активную работу и после полуночи (напомним, запрет на работу с 0.00 до 6.00 ввели в конце июня).

- По результатам рейда административные материалы в связи с нарушениями были составлены в отношении караоке-клуба «Сова», ночного клуба «Браво», караоке-бара «Голос» (реализация алкоголя без лицензии, изъята алкогольная продукция), баров «Релакс» и «Зажигалка». Остановлена деятельность в ночном клубе «Сохо», - отметили в мэрии Воронежа.