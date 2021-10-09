Жительница Воронежа перечислила аферистам 300 тысяч рублей после звонка "из полиции"

8 октября еще одна жительница Воронежа стала жертвой дистанционных аферистов.

40-летнюю женщину развели по очень популярной схеме. Ей позвонил якобы «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что правоохранителям удалось вычислить сотрудников банка, которые передали мошенникам данные банковских счетов. И в настоящий момент на как раз на нее пытаются оформить кредит. Звонивший пояснил, что за женщиной будет закреплен банковский работник, который пояснит, какие операции необходимо совершить, чтобы обезопаситься. Через несколько минут перезвонил тот самый «банковский менеджер» и сказал, том, что в данный момент идет оформление кредита, поэтому надо опередить мошенников. Дама пошла в ближайшее отделение банка и под диктовку оформила на себя кредит, а потом перевела по реквизитам продиктованных ей «безопасных счетов», в надежде, что потом эти деньги «автоматически спишутся с ее задолженности». В общей сложности женщина отправила мошенникам 300 тысяч рублей.

Всего за минувшие сутки в Воронежской области правоохранители зарегистрировали восемь заявлений от жертв аферистов. Общий ущерб составил около полумиллиона рублей.