В Воронежской области подрядчик присвоил 300 тысяч при содержании набережной

Силовики выявили факт мошенничества в Острогожске Воронежской области. В марте 2020 года администрация города заключила муниципальный контракт с местным предприятием на выполнение работ по содержанию набережной реки Тихая Сосна - на сумму более 2,3 млн рублей.

- По договору подрядчик обязался обеспечить при выполнении работ медицинскую и аварийную безопасность, однако, фактически, это не было исполнено. Муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму более 290 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - В итоге на 60-летнего исполняющего обязанности директора предприятия завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до шести лет заключения.