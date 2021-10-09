Новый антирекорд по коронавирусу в Воронежской области: к 9 октября прибавилось еще 624 заразившихся

Днем 9 октября региональный оперштаб опубликовал свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Воронежской области. Ежедневный прирост снова побил свой же рекорд: за вчерашний день положительные тесты на ковид получили 624 человека. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 138 693 воронежцев.

За минувшие сутки от последствий ковида скончались 38 пациентов. Всего в регионе зарегистрировано 6 082 летальных случаев после заражения коронавирусом.

Выздоровели за вчерашний день 345 пациентов, всего болезнь смогли победить 113 855 жителей Воронежской области.

Напомним, из-за взрывного роста заболевших в регионе ввели новые ограничения