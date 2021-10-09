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Происшествия9 октября 2021 12:21

В Воронеже "Тойота" сбила женщину

ДТП произошло на Левом берегу
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 8 октября на Левом берегу Воронежа сбили женщину. Авария произошла около 8.02 на Ленинском проспекте.

49-летняя водитель «Тойоты Королла», следовавший со стороны моста ВОГРЭС в сторону улицы Лебедева, при повороте налево допустила наезд на 52-летнюю даму, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставиои в больницу, после оказания помощи отпустили домой.

За сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 157 ДТП, в них пострадали 10 человек и один погиб.