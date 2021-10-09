В Воронеже устранили сбой в работе терминалов городских маршруток

В Воронеже наладили работу терминалов в маршрутках, сообщили в мэрии. Сбой оборудования устранили 9 октября в 2.00.

- Специалистами в полном объеме восстановлена работоспособность базовых станций сотового оператора, соответственно, и терминальное оборудование в городских автобусах, по информации управления транспорта, работает в штатном режиме, - отметили в пресс-службе администрации Воронежа.

Массовый сбой в работе терминалов городского транспорта произошел утром 8 октября. Водители даже стали незаконно высаживать детей из маршруток