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Общество9 октября 2021 11:39

В Воронеже устранили сбой в работе терминалов городских маршруток

Оборудование отремонтировали ночью
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже наладили работу терминалов в маршрутках, сообщили в мэрии. Сбой оборудования устранили 9 октября в 2.00.

- Специалистами в полном объеме восстановлена работоспособность базовых станций сотового оператора, соответственно, и терминальное оборудование в городских автобусах, по информации управления транспорта, работает в штатном режиме, - отметили в пресс-службе администрации Воронежа.

Массовый сбой в работе терминалов городского транспорта произошел утром 8 октября. Водители даже стали незаконно высаживать детей из маршруток