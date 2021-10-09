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Общество9 октября 2021 11:29

Умер бывший главный архитектор Воронежа

Не стало Анатолия Бородецкого
Ярослав ИВАНОВ
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Анатолий Бородецкий

Анатолий Бородецкий

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже скоропостижно скончался Анатолий Бородецкий, сообщила мэрия Воронежа. Анатолия Петровича не стало на 71 году жизни.

Бородецкий окончил Воронежский архитектруно-строительный институт. Работал в разных проектных организациях. В 2002-2009 годах был главным архитектором Воронежа. До конца жизни преподавал в ВГТУ. Был бережным хранителем и собирателем старины, известен своей коллекцией самоваров, часть из которых можно сейчас посмотреть на выставке "Витязи русского стола" в Доме губернатора.

- Пример замечательных человеческих качеств, талантливый и неравнодушный человек, отдавший десятилетия жизни проектированию дорожных, промышленных сооружений, архитектуре, под его началом был разработан и утвержден предыдущий генеральный план развития Воронежа, - отметил в некрологе мэр Вадим Кстенин.

Светлая память...