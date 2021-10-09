В Воронеже полиция опровергла информацию о сбитом автоинспекторами мужчине

Вечером 8 октября инспекторы ДПС помогли таксистке. На Ленинском проспекте внимание правоохранителей привлек автомобиль «Лада», из водительского окна которого девушка жестами звала на помощь. Полицейские незамедлительно преследовали к машине и пресекли противоправные действия пассажира, находившегося в салоне такси. Он был настолько в состоянии сильного алкогольного опьянения, что при выходе из автомобиля выпал на дорогу и не мог самостоятельно подняться. Автоинспекторы оградили проезжую часть и вызвали "скорую".

При этом воронежцы со стороны оценили обстановку по-иному. В одном из пабликов в телеграмме появилось фото с регистратора, на котором перед машиной ДПС на дороге лежит человек, в подписи автор предположил, что сотрудники ГИБДД допустили наезд на пешехода.

- Данный факт не соответствует действительности, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.