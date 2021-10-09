Из-за ограничений по коронавирусу концерты фестиваля "Воронежская камерата" перенесли на другие площадки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 октября региональный оперштаб распространил новые коронавирусные ограничения в связи с ухудшением эпидобстановки в Воронеже. Деятельность концертных организаций приостановили с 9 октября. В вечер вынесения новых запретительных правил в столице Черноземья стартовал четвертый фестиваль камерной музыки «Воронежская камерата»: зрители успели услышать в филармонии артистов симфонического оркестра Большого театра - музыканты исполнили октеты выдающихся композиторов Дмитрия Шостаковича, Феликса Мендельсона-Бартольди и Джордже Энеску. Фестиваль был расчитан по 12 октября включительно. И организаторы приняли решение форум не отменять.

- Буквально за считанные минуты до открытия фестиваля мы узнали о запрете. И оперативно было принято решение не отменять или переносить фестиваль на другие даты, а перенести концерты на другие площадки! - поделились организаторы "Воронежской камераты".

Итак, скорректированное по площадкам расписание.

9 октября в 18.00 пианист Андрей Коробейников сыграет в музыкальном колледже имени Ростроповичей, большой зал (проспект Революции, 41).

10 октября в 15.00 во дворце Ольденбургских выступит арфист Александр Болдачев, а в 18.00 в колледже имени Ростроповичей (большой зал) - виолончелист Александр Рамм.

11 октября в 15.00 в институте искусств Ярослав Тимофеев прочитает лекцию «Металл вместо музыки».

11 октября в 18.00 в фойе театра оперы и балета выступят Владимир Байков (бас-баритон) и Михаил Аркадьев (фортепиано).

11 октября в 20.00 Александр Болдачев сыграет в бизнес-центре на ул. Героев Красной Армии, 6.

12 октября в 15.00 в институте искусств пройдет семинар Михаила Аркадьева.

12 октября в 19.00 в театре драмы имени Кольцова пройдет закрытие фестиваля и выступит Московский камерный оркестр Musica Viva.

Приобретенные билеты действительны.

Напоминаем, что с 11 октября посетить концерты можно при наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании (не более 6 месяцев с момента выздоровления) на электронном или бумажном носителе (в распечатанном виде или на экране смартфона) и паспорта. Распоряжение не распространяется на зрителей до 18 лет.