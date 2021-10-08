Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2021 20:23

В Воронеже в подвале дома нашли труп мужчины

Его личность сейчас устанавливают
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники Следственного комитета выясняют причины смерти мужчины.

Сотрудники Следственного комитета выясняют причины смерти мужчины.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В пятницу, 8 октября, в подвале дома на улице Богдана Хмельницкого обнаружили тело мужчины. Люди, увидевшие труп, сразу позвонили силовикам. Выяснением обстоятельств его смерти занялись сотрудники Следственного комитета.

- Наши сотрудники проводят проверку. В ходе нее устанавливают личность погибшего мужчины, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета. - Проведен осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Тело погибшего, на котором не обнаружили следов насилия, направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.