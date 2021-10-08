В Воронежской области депутат пожалела песок для новой дороги в село

Сельскому депутату за аферу с ремонтом дороги грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Таловского района раскрыли крупную аферу. Они выяснили, что в мае 2020 года в администрации Добринского сельского поселения заключили контракт с ООО «Электросервис» на ремонт участка дороги по улице Свободы в поселке Центральный. И все вроде бы было нормально. Дорогу отремонтировали, деньги за это заплатили.

Однако в ходе выездной прокурорской проверки выплыли наружу малоприятные факты. В ходе проб грунта на месте ремонта выяснили, что он не является песком для строительных работ и не соответствует характеристикам качества. А, значит, администрации Добринского сельского поселения был причинен ущерб на сумму около 90 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки следователи возбудили в отношении руководителя ООО «Электросервис», являвшейся на момент совершения преступления депутатом Совета народных депутатов Таловского городского поселения, уголовное дело. Слуге народа предстоит отвечать по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения». Максимальное наказание, грозящее ей, - шесть лет лишения свободы.