В Воронеже аферист украл два земельных участка, стоящих около 6 миллионов рублей

Аферист заключил с силовиками досудебное соглашение и в итоге отделался условным сроком. Фото: Андрей КОПАЛОВ

40-летний аферист стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В Ленинском районном суде установили, что мужчина сделал фиктивные выписки из хозяйственных книг, якобы выданные управой Советского района, в которых содержались ложные сведения о предоставлении земельных участков. С февраля по июнь 2015 года он представил эти липовые документы в региональное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. На самом деле эти участки находились в государственной собственности.

В результате мужчина оформил эти участки в частную собственность и тем самым причинил департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области ущерб в сумме почти 6 млн рублей.

В ходе следствия аферист заключил с силовиками досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого исполнил. В результате приговор был не таким уж строгим: четыре года условно с испытательным сроком три года. Кроме того, мошенник будет обязан заплатить те самые почти 6 миллионов в счет компенсации ущерба от своих действий.