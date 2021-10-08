В райцентре Воронежской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика

Полицейские быстро нашли семью найденного ребенка, его матери теперь грозит штраф. Фото: из архива «КП»

В четверг, 7 октября, в 18.58 в Борисоглебске на Привокзальной площади женщина увидела одинокого маленького мальчика. Она обратилась в полицию с просьбой найти родителей ребенка.

Участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних вскоре выяснили, что малыш отошел от своего дома всего 100 метров. Его 33-летняя мама оставила сына под присмотром старших братьев 11 и 17 лет. Однако те так увлеклись своими делами, что не заметили, как мальчик ушел со двора.

В отношении матери ребенка полицейские завели административное дело по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию». Женщине грозит штраф от 100 до 500 рублей. Решение по этому делу будут принимать на комиссии по делам несовершеннолетних.