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Общество8 октября 2021 17:24

В райцентре Воронежской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика

За ним не уследили старшие братья
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские быстро нашли семью найденного ребенка, его матери теперь грозит штраф.

Полицейские быстро нашли семью найденного ребенка, его матери теперь грозит штраф.

Фото: из архива «КП»

В четверг, 7 октября, в 18.58 в Борисоглебске на Привокзальной площади женщина увидела одинокого маленького мальчика. Она обратилась в полицию с просьбой найти родителей ребенка.

Участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних вскоре выяснили, что малыш отошел от своего дома всего 100 метров. Его 33-летняя мама оставила сына под присмотром старших братьев 11 и 17 лет. Однако те так увлеклись своими делами, что не заметили, как мальчик ушел со двора.

В отношении матери ребенка полицейские завели административное дело по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию». Женщине грозит штраф от 100 до 500 рублей. Решение по этому делу будут принимать на комиссии по делам несовершеннолетних.