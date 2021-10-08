Воронежцы смогут быстрее регистрировать недвижимость

Воронежское управление Росреестра рассказало о грядущих переменах в госрегистрации недвижимости, которые сократят сроки административных процедур и сделают их более доступными.

В первую очередь это касается дольщиков. Теперь они смогут быстрее оформить документы о покупке жилья в новостройке. С 28 октября устанавливаются сокращенные сроки госрегистрации для второго и последующих договоров долевого участия после регистрации договоров долевого участия с первым участником долевого строительства. По общему правилу — в течение пяти рабочих дней, если обращаешься в орган регистрации прав и заявление подается в бумажном виде. Если подавать заявление через МФЦ, срок регистрации увеличивается до максимального, но и он всего семь дней. Онлайн быстрее всего — три дня.

Также снимаются ограничения по максимально допустимому размеру машино-места, но требования о минимальном размере остаются прежнми- не менее 5,3 x 2,5 м.

Заявители смогут подавать заявления о регистрации прав в Росреестр через нотариуса (за исключением случая, если заявителем выступает кадастровый инженер). Раньше это можно было сделать, только при нотариально оформленной сделке.

Все реестровые дела с 28 октября будут вестись только в электронной форме.

- По состоянию на 30 сентября Управление перевело в электронную форму 631265 правоустанавливающих документов, – сообщила руководитель Воронежского управления Росреестра Елена Перегудова.