Воронежцы встревожились из-за рубки леса у границы заповедника

Фото читателя

Во время грибной охоты в окрестностях Воронежского заповедника горожане наткнулись на участки вырубленного леса. Встревоженные читатели сообщили о своей находке в редакцию «КП»:

- Кто-то рубит лес на граничащей с заповедником территории. Целыми делянками. В основном – осины, - поделился с нами один из читателей. – Кто и для чего расчищает участки?

Вопрос нашего читателя мы адресовали в администрацию заповедника и в управление лесного хозяйства области. Оказалось, что повода для тревоги у горожан нет: все рубки в этих кварталах ведутся по разрешению и под контролем управления.

- Эта территория Краснолесненского лесничества находится в аренде для заготовки древесины, - рассказали в управлении лесхоза. – Работы ведет ООО «ВоронежПромСтройЛес» в соответствии с разработанным проектом и поданной лесной декларацией. Арендатор в установленные сроки подает отчеты о своей работе.

На указанном нашими читателями участке проводится чересполосная постепенная рубка старых посадок - спелых и перестойных насаждений. Сейчас порубочные остатки сложили в кучи для последующего сжигания. На освобожденных участках арендатор согласно договору высадит новые лесные культуры.