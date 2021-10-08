Воронежские росгвардейцы помогли водителю, которого зажало в кабине фургона

Фото Росгвардии

ДТП произошло 8 октября утром возле дома № 10 по улице Моисеева. Столкнулись «КамАЗ» и грузовой фургон. Очевидцами аварии стали сотрудники вневедомственной охраны, которые и поспешили на помощь, рассказали в управлении.

Прапорщик полиции Сергей Печурин и сержант полиции Алексей Вахтин оперативно вызвали экстренные службы. Как выяснилось, в кабине фургона зажало 60-летнего водителя. Росгвардейцы помогли вызволить мужчину из транспортного средства и передали его медицинским работникам.