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Общество8 октября 2021 14:59

Воронежские росгвардейцы помогли водителю, которого зажало в кабине фургона

На улице Моисеева столкнулись КамАЗ и грузовой фургон
Евгения ФРОЛОВА
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Фото Росгвардии

Фото Росгвардии

ДТП произошло 8 октября утром возле дома № 10 по улице Моисеева. Столкнулись «КамАЗ» и грузовой фургон. Очевидцами аварии стали сотрудники вневедомственной охраны, которые и поспешили на помощь, рассказали в управлении.

Прапорщик полиции Сергей Печурин и сержант полиции Алексей Вахтин оперативно вызвали экстренные службы. Как выяснилось, в кабине фургона зажало 60-летнего водителя. Росгвардейцы помогли вызволить мужчину из транспортного средства и передали его медицинским работникам.