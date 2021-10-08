В Воронеже водитель высадил маму с 7-летним ребенком из-за сломавшегося терминала

Карточкой проезд 8 октября нельзя было оплатить из-за сбоя системы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В паблике «Мой и твой Воронеж» пользователь Анастасия Мироненко разместила пост о ЧП, случившейся с ней в маршрутке:

- Везла ребенка в школу. Маршрутка 49 была битком, как обычно. Так у этого водителя терминал не работал! А налички у меня с собой не было. И он меня с ребенком (7 лет) высадил!!!! Говорит, что так положено по инструкции! У второго автобуса ровно такая же история. Они там сговорились и поотключали терминалы, чтобы наличку собрать в карман! Обращусь в прокуратуру! Никто не имеет право меня с ребенком высаживать из автобуса! Весь день испорчен, опоздали в школу, пока ждали такси.

В мэрии так прокомментировали эту ситуацию:

- Обнаружив, что терминал вышел из строя, водитель должен продолжить движение до конечной остановки, но уже не впускать пассажиров, а работать с этого момента только на их высадку, а после – сойти с линии для устранения неполадок.

Но утром пятницы, 8 октября от разных перевозчиков в управление транспорта стали поступать многочисленные жалобы о систематических сбоях в работе терминалов. Оказалось, что они связаны с выходом из строя базовой станции сотового оператора. Максимально оперативно управлением была доведена информация до руководства транспортных предприятий (а ими, соответственно, до водителей), что массовые сбои в ближайшие часы возможны, тем не менее, следует продолжать оставаться на линии и не оставлять горожан в часы пик без транспортна. Платить, конечно, придется только наличными. К сожалению, учитывая масштаб городских пассажирских перевозок в часы пик – а в это время на линии одновременно работает около 1000 автобусов, доведение информации до каждого водителя заняло определенное время.

Ситуацию, описанную в посте, управление транспорта считает недопустимой, однако только на основе такого сообщения применить меры дисциплинарного взыскания к водителю невозможно. Будет проведена служебная проверка, в случае подтверждения заявленных фактов такие меры работодателем к шоферу должны быть применены. Управление транспорта приносит извинения за неудобства и рекомендует на всякий случай всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы в принципе обезопасить себя от малейшей возможности возникновения подобных ситуаций.