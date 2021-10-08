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Общество8 октября 2021 13:45

В центре Воронежа на четыре часа перекроют улицу

Нельзя будет проехать в районе Каменного моста
Юрий КОЗЛОВ
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Улицу Чернышевского 9 октября перекроют на четыре часа.

Улицу Чернышевского 9 октября перекроют на четыре часа.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 9 октября, в Центральном районе перекроют улицу Чернышевского. Там нельзя будет проехать с 9.00 до 13.00.

- В это время будут ремонтировать Каменный мост. Работы там будут проводить сотрудники комбината благоустройства Центрального района. Чтобы им не мешать, и приняли решение о перекрытии, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Напомним, у Каменного моста случается много однотипных аварий – слишком высокие машины просто застревают под ним. А надо всего лишь внимательно смотреть на знаки.