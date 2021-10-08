Воронежец перечислил аферистам 1,8 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В полицию обратился 48-летний воронежец. Он рассказал, что мошенники обманом заставили его перевести им 1,8 млн рублей. Традиционно аферисты действовали по избитой схеме.

Сначала мужчине позвонил якобы сотрудник банка. Он убедил его, что неизвестные пытаются украсть у него средства по ранее одобренному кредиту и предложил защитить деньги. Незнакомец посоветовал ему пойти в банк, обналичить кредитные средства и перевести их на специальный расчетный счет.

Введенный в заблуждение мужчина выполнил все рекомендации лжесотрудника банка. После того, как деньги ушли мошенникам, они прекратили связь.

Всего за минувшие сутки доверчивые жители Воронежской области перевели аферистам 4 млн рублей. Полицейские возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража».