В Воронежской области число заразившихся коронавирусом за 37 дней выросло больше, чем в два раза

Врачи "скорой" уже работают на износ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткими цифрами поделился региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Число заболевших с 1 сентября по 7 октября увеличилось с 13 тысяч до 30 тысяч человек. Заразившихся ОРВИ уже 48 тысяч. Ежедневно госпитализируют по 700 человек.

Как мы уже писали, впервые с начала пандемии ковидные госпитали начали размещать в соцобъектах, пожилых людей, которые жили там, пришлось отправлять в другие социальные учреждения.

И самое страшное число смертей за сутки. Не меньше 20, а часто больше 30.

Областные власти вводят новые ограничения — обязательную вакцинацию, которая охватывает уже почти все категории населения и пропуск по QR-кодам в различные учреждения. И призывают всех, у кого нет противопоказаний, делать прививки. Пока не поздно, и зараза в тяжелой форме вас не настигла.