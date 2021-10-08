В Воронеже грузовик насмерть сбил 82-летнего велосипедиста

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

21-летний водитель КамАЗа с полуприцепом сбил велосипедиста на Машмете. 82-летний мужчина погиб до приезда скорой помощи. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла накануне примерно в 15:10 у дома № 26 по улице Дубровина в Воронеже. Грузовик ехал со стороны улицы Чебышева в направлении Нововоронежа. По предварительным данным, парень, который был за рулем, не выдержал безопасный боковой интервал и буквально смял велосипедиста. Пожилой мужчина ехал в попутном направлении по краю проезжей части.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.