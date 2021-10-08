В Воронеже ночью пожарные два часа тушили склад

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

В Советском районе Воронежа минувшей ночью, 8 октября, полыхал склад. Помещение, расположенное на улице Осенней в микрорайоне 1 Мая, загорелось после полуночи. Спасателям сообщили о возгорании в 01:21.

Как рассказали в ГУ МЧС по региону, пожар тушили 54 человека. Было задействовано 14 единиц техники.

Возгорание спасателям удалось ликвидировать только спустя почти два часа – в 3:14. Складское помещение огонь повредил полностью на площади 10х40м. По счастью, ночью на складе никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.