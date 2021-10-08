В воронежских маршрутках утром перестали работать терминалы оплаты

В воронежских маршрутках утром в пятницу, 8 октября, перестали работать терминалы. Горожане, едущие на работу, не могли оплатить проезд безналичным расчетом.

Как пояснили в мэрии, произошло это в связи с выходом из строя базовой станции сотового оператора.

– В настоящее время специалисты организации проводят работы по устранению проблемы. Городское управление транспорта приносит воронежцам извинения за временные неудобства и просит на время устранения сбоя оплачивать проезд наличными, – сказали в горадминистрации.

Напомним, проезд в городских маршрутках при оплате по безналичному расчету дешевле. Вместо 21 рубля пассажиры вынуждены отдавать 23 рубля из-за сбоя.