Воронежские спасатели назвали частые причины пожаров в осенне-зимний период

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Только минувшей ночью в Воронежской области произошло два крупных пожара в жилых домах. В селе Шишовка Бобровского района огонь повредил наружную стену, карниз и часть крыши. А в селе Углянец Верхнехавского района дом сгорел полностью. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области 7 октября.

Спасатели назвали также самые частые причины пожаров в осенне-зимний период. Это – нарушение правил эксплуатации печного отопления, перегрузка электропроводки и использование самодельных обогревателей.

Воронежские пожарные рекомендуют в это время быть особенно внимательными, чтобы в одночасье не остаться без крыши над головой.

Прежде чем включать обогреватели, проверьте нагрузку, на которую рассчитана электропроводка и строго соблюдайте ее при использовании электроприборов. Эту работу лучше доверить профессионалам.

Если у вас печное отопление, то обратите внимание на возможные трещины, их необходимо заделать. Проверьте противопожарную разделку и теплоизоляцию дымохода.

Такие работы не займут много времени и не требуют больших финансовых затрат, но помогут защитить от пожара и спасти имущество и жизни.