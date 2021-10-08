В Воронеже отопление пришло в 98,4% жилфонда

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

К вечеру четверга, 7 октября, в Воронеже тепло дали уже в 98,4% многоквартирных жилых домов. Из 4656 зданий с холодными батареями пока остаются 75 МКД. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Там пояснили, что локальные утечки неизбежны, но каждую из них обязательно оперативно устранят. Прежде всего необходимо обращаться по поводу тепла в свои управляющие компании. Если коммунальщики по каким-либо причинам не реагируют на жалобы собственников квартир, то горадминистрация запустила «горячую линию».

Если у вас дома холодно, можно позвонить по следующим телефонам:

управление ЖКХ: 228-32-76, 228-33-21;

Коминтерновский район: 261-10-68;

Советский район: 225-71-01;

Железнодорожный район: 223-04-86, 269-71-98;

Центральный район: 259-76-63, 259-76-51;

Ленинский район: 206-91-52;

Левобережный район: 249-09-71.