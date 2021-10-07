Оскорбивший полицейского воронежец избежал уголовного наказания

Сотруднику правоохранительных органов пришлось применить физическую силу и наручники. Фото СУ СК РФ по Воронежской области.

Аннинский районный суд оштрафовал на две тысячи рублей мужчину, который 25 сентября этого года сначала оскорбил полицейского, а потом пытался убежать от него.

В итоге сотруднику правоохранительных органов пришлось применить физическую силу и наручники.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта в селе Садовое, когда полицейский предложил мужчине проследовать в районную больницу для прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

- В соответствии с ч. 1 ст. 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях оскорбившему стража порядка мужчине назначили штраф в две тысячи рублей, - сообщает пресс-служба Аннинского районного суда.