Воронежский спортсмен стал призером Кубка России по смешанным единоборствам

Шухрат Миравазов (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Нижнем Новгороде состоялся розыгрыш Кубка России по смешанным единоборствам.

Участвовали 70 сильнейших бойцов страны не моложе 18 лет.

В весовой категории 61,2 килограмма бронзовую медаль завоевал воронежец Шухрат Миравазов. Воспитанник клуба единоборств «Александр» провел три боя и проиграл полуфинальный поединок будущему победителю Роберту Мурадханову (Дагестан).

- Легкие и средние веса всегда самые конкурентные, - отметил президент федерации смешанных единоборств Воронежской области Станислав Стародубцев. - Конечно, есть над чем работать - и над ошибками и над совершенствованием техники. Шухрат проявил характер, но уступил чемпиону.

Напомним, что в конце прошлого месяца Миравазов стал чемпионом России среди студентов.