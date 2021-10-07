В Воронеже задержали водителя, собравшего штрафов на более чем 100 тысяч рублей

Правонарушитель доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства, а автомобиль отправлен на штрафстоянку. Фото ГУ МВД России по Воронежской области.

Сегодня примерно в 10:00 в Воронеже на улице Гидроузел 2 автоинспекторы остановили «Ниссан Альмера», водитель которого резко менял траекторию движения.

За рулем с признаками опьянения находился 34-летний местный житель. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения он отказался.

При проверке по базам учета полицейские выяснили, что 18 октября 2018 года мировой суд Новоусманского района назначил ему штраф в 30 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на 20 месяцев. Но водительское удостоверение в Госавтоинспекцию он не сдал, и продолжить нарушать ПДД. За неполные два года он накопил задолженность по неоплаченным штрафам на общую сумму более 100 тысяч рублей.

- Правонарушитель доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства, а автомобиль отправлен на штрафстоянку, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Не исключено, что будет заведено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.