Воронежский следком начал проверку по инциденту с девочкой, которую высадили из автобуса из-за проблем с банковской картой

Следователи СК опросят родителей несовершеннолетней и возможных очевидцев, водителя и руководство транспортной компании-перевозчика. Фото СУ СК РФ по Воронежской области.

В Воронеже следователи СК устанавливают обстоятельства нарушения прав несовершеннолетней водителем пассажирского автобуса.

Напомним, что 5 октября 15-летнюю школьницу высадили из автобуса после того, как ей дважды не удалось оплатить поездку.

По словам матери, девочка была вынуждена пройти длительное расстояние пешком до дома. Следственными органами Следственного комитета РФ по Воронежской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки.

- Следователи СК опросят родителей несовершеннолетней и возможных очевидцев, водителя и руководство транспортной компании-перевозчика, - пояснил руководитель следственного отдела по Ленинскому району Воронежа регионального управления СК России Рамазан Асадов. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.