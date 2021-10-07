Нападающий Аслан Раисов рассказал, почему вернулся в воронежский «Буран»

Аслан Раисов рад возвращению в "Буран" и с нетерпением ждет, когда зрители вернутся на трибуны. Фото: с сайта ХК «Буран»

В среду, 7 октября, вернувшийся в «Буран» Аслан Раисов вышел на свою первую тренировку после долгого перерыва на льду «Юбилейного». И дал интервью клубной пресс-службе. Аслан, в частности, сказал:

- Многие, наверное, слышали, что в «Динамо» из Московской области случилась неприятная ситуация – клуб закрыли и пришлось вновь заниматься трудоустройство. Я ждал, когда мне предложат интересный и комфортный вариант. У меня были предложения, но они меня не устраивали, тут даже не в условиях дело, а в плане локации, потому что кроме клубов ВХЛ это были еще и заграничные команды.

- В итоге сколько ты пробыл без команды? И чем ты занимался все это время?

- Нас «распустили» 4 августа, так что получается ровно два месяца. А занимался я своими делами, но и, конечно, не забывал держать себя в форме. Но сколько бы ты ни тренировался, без игровой практики всегда будет тяжело.

- Есть представления, с кем из партнеров ты выйдешь в тройке?

- Нет. Наверное, это будет обсуждаться, может быть, тренеры уже приняли решение, но я пока этого не знаю. На самом деле мне без разницы. Главное, чтобы ребята были игровые, с головой, шайбу не передерживали. Наверное, это не секрет, ведь я сам больше такой «отдал– открылся» (смеется).

- В курсе, как тебя здесь болельщики ждут?

- Надеюсь, это правда… И могу сказать, я их жду точно также на трибунах.