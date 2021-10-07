В воронежский «Буран» пришел защитник, игравший в сборной Казахстана

Юрий Сергиенко делает второй заход в "Буран". Фото: с сайта ХК «Буран»

В «Буран» пришел еще один защитник. 26-летнего Юрия Сергиенко совсем уж новичком трудно назвать. Он уже играл за «ураганных» в сезоне 2014/2015 гг. Тогда он был командирован в «Буран» из ЦСКА. Армейский клуб в то время был шефом «ураганных».

Сергиенко за карьеру сменил немало клубов: «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Красная Армия» (Москва), «Звезда» (Чехов), ЦСКА, «Торпедо» (Нижний Новгород), «Сибирь» (Новосибирск), «Спартак» (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск), «Амур» (Хабаровск), «Адмирал» (Владивосток). Он участвовал в нескольких чемпионатах мира в составе сборной Казахстана, правда не в основной, а в юниорской и молодежной.

На юниорском чемпионате мира (U18) 2012 года в 1 дивизионе Сергиенко провел 5 игр, забил три гола и отдал одну результативную передачу и завоевал серебряную медаль.

На юниорском чемпионате мира (U18) 2013 года в 1 дивизионе снова сыграл пять матчей, набрав на этот раз 3+4 очка (лучший результат среди защитников) и завоевал золотую медаль. Кроме того, Юрий был признан лучшим защитником.

На молодежном чемпионате мира (U20) 2013 года в 1 дивизионе у Сергиенко снова пять игр, 2+1 очко (лучший результат среди защитников) и серебряная медаль.

И, наконец, на молодежном чемпионате мира (U20) 2014 года в 1 дивизионе в пяти матчах у Юрия 7+3 очка (лучший результат среди защитников) и серебряная медаль. Юрий стал лучшим снайпером (7 очков), самым полезным защитником (10), лучшим защитником и вошел в символическую сборную чемпионата.