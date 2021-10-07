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Происшествия7 октября 2021 17:34

В Воронеже большегруз MAH задавил женщину

ДТП произошло на Ленинском проспекте у дома №150«А»
Алексей СЕРГУНИН
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Пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. Фото ГУ МВД России по Воронежской области.

Пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. Фото ГУ МВД России по Воронежской области.

Сегодня примерно в 15:30 на Ленинском проспекте у дома №150«А» в Воронеже большегрузный автомобиль МАН наехал на женщину, пересекающую проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

По предварительным данным, находящийся за рулем 44-летний житель Белгородской области, двигался в направлении улицы Остужева.

В результате ДТП пешеход, ее личность в настоящее время устанавливается, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.