Под Воронежем дети вынуждены топать в школу пешком 4 км через лес

Детям часто приходится добираться домой либо через лес, либо по оживленной дороге. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жители села Староживотинное Рамонского района обратились с жалобой в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Люди рассказали, что после того, как маршрут школьного автобуса укоротили, их дети оказались вынуждены добираться до дома 4 километра либо через лес, либо по обочине дороги с интенсивным движением.

В селе Староживотинном в течение нескольких лет появились коттеджные поселки «Снегири», «Раменки», «Экодом», «Колизей», «Усадьба». Там живут в основном молодые семьи с детьми, переехавшие из Воронежа поближе к природе. Поскольку своей школы в Староживотинном нет, ребята учатся в Рамонской школе № 2 в поселке ВНИИС. До нее от новостроек около десяти километров.

- Еще полтора года назад это не было проблемой. У некоторых родителей есть возможность привозить детей на уроки и забирать их на машинах. Но большинство пользовались школьным автобусом, который доезжал до КПП самого дальнего коттеджного поселка «Снегири». В 2020 году его не стало. Межведомственная комиссия решила, что дорога не соответствует требованиям по обеспечению безопасности движения и перевозки пассажиров автобусами, - рассказала жительница коттеджного поселка Раменки Анна Столбова.

Сейчас школьный автобус подвозит детей лишь до перекрестка улиц Победы и Пионерская в соседнем селе Айдарово. От него до новых домов Староживотинного более четырех километров. Ежедневно родители договариваются в чате о том, кто может отвезти ребят на уроки, забрать их сразу после занятий или от конечной школьного автобуса. Далеко не всегда получается вырваться с работы. Тогда старшеклассники идут домой более коротким путем через лес, а ученики помладше - по обочине оживленной дороги без тротуара.

- Можно, конечно, воспользоваться рейсовым автобусом № 142, который останавливается на конечной школьного автобуса и проезжает через Староживотинное. Но он пригородный. По словам местных жителей, совершает всего четыре рейса в сутки. На обратном пути ребятам нужно полтора-два часа коротать на остановке. В теплое время года это еще более или менее комфортно, но зимой ждать столько просто опасно для здоровья. Нас озадачил тот факт, что в ситуации с пригородной маршруткой у властей нет претензий к состоянию и параметрам дороги, хотя общественный транспорт перевозит всех, независимо от возраста. А вот школьному автобусу по отличному, на наш взгляд, асфальту ехать нельзя, - недоумевает член регионального штаба ОНФ в Воронежской области Светлана Мишанова.

Дорога до Староживотинного кажется вполне нормальной. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Во время рейда общественники выяснили, что только в новых коттеджных поселках в школьном автобусе нуждаются около 40 мальчишек и девчонок, среди которых есть ученики младших классов. А есть еще так называемое старое село, где тоже живут семьи с детьми школьного возраста. Немало здесь и дошколят, которые скоро пойдут в Рамонскую школу № 2.

- По итогам проверки мы направили обращение в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области с просьбой продлить маршрут школьного автобуса до села Староживотинное, включая коттеджные поселки «Снегири», «Раменки», «Экодом», «Колизей», «Усадьба». Если по каким-то параметрам дорога не соответствует нормативам, ее нужно приводить в порядок. Либо прорабатывать альтернативный путь. Дети не должны в дождь и холод ежедневно ходить в школу за четыре с лишним километра, - добавила Светлана Мишанова.