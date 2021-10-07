Под Воронежем у мужчины нашли почти полтора килограмма марихуаны

Полицейские обнаружили приспособления для измельчения высушенных растений и употребления запрещенного вещества. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции ОМВД России по Эртильскому району Воронежской области получили наводку о том, что 61-летний ранее судимый за незаконный оборот запрещенных веществ житель села Большая Добринка хранит крупную партию марихуаны.

Во время проверки полицейские обнаружили несколько кустов конопли, которую мужчина сушил на чердаке, а также уже высушенное вещество в измельченном виде.

- По результатам исследования изъятое было признано наркотическим средством - марихуана, весом около 1,4 килограмма, что является крупным размером, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина признался, что хранил наркотики для личного употребления. Коноплю он сорвал на окраине села. Также полицейские обнаружили приспособления для измельчения высушенных растений и употребления запрещенного вещества.

В соответствии с частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.