В Воронеже бывшему начальнику отделения областной больницы за взятки утвердили срок больше, чем за убийство

Бывший начальник отделения областной больницы № 1, похоже, все же отправится в колонию строгого режима на девять лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В среду, 6 октября, в Воронежском областном суде утвердили приговор бывшему заведующему отделением анестезиологии-реанимации №1 облбольницы Игорю Губкину. Мужчину ранее за взятки на 6 миллионов рублей приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Напомним, к примеру, за убийство, если нет отягчающих обстоятельств, могут дать восемь лет.

Бывший заведующий отделением, конечно, этот приговор попытался обжаловать. Но, как мы видим, безуспешно.

Уголовное дело в отношении Игоря Губкина возбудили в феврале 2019 года после жалобы одного из его подчиненных. В ходе следствия выяснили, что начальник отделения больницы обложил данью 20 сотрудников. Взамен он давал им возможность работать на плановых операциях и получать надбавки. Те, кто не хотели делиться, по сравнению с более покладистыми коллегами получали в четыре раза меньше. В итоге следователи подсчитали, что Губкин взял с подчиненных в общей сложности те самые 6 миллионов рублей.

Левобережный районный суд 2 июня, помимо девяти лет колонии строгого режима, приговорил теперь уже бывшего начальника отделения областной больницы № 1 к выплате шести миллионов рублей. И лишил Губкина права заниматься медицинской деятельностью в течение пяти лет.