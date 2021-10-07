Две воронежские гимнастки выступят на чемпионате мира

Ангелина Мельникова (слева) и Яна Ворона (справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

18 октября в японском Китакюсю стартует чемпионат мира по спортивной гимнастике.

Сразу две воронежские спортсменки примут участие в грядущих соревнованиях – это 4-кратная призерка Олимпийских игр Ангелина Мельникова и победительница первенства мира (2019) Яна Ворона.

До последнего вызывало беспокойство отсутствие выездных виз у спортсменов. К счастью, вопрос решился положительно.

- Я очень рада, что две спортсменки, представляющие наш регион, будут выступать на чемпионате мира, - не скрывает своих эмоций главный тренер сборной Воронежской области по спортивной гимнастике Вера Колесникова. - Это половина женской команды! Ангелина очень любит соревнования и по возможности принимает участие во всех турнирах. И конечно, особо я рада за Яну Ворону. Она пыталась отобраться на Олимпийские игры в Токио, но не получилось. А на сегодня все складывается хорошо для нее. Девчонкам остается пожелать удачи.

Напомним, что на Играх в Токио Ангелина трижды поднималась на пьедестал почета.