СберЛогистика откроет логистический центр в Воронежской области

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Федеральный логистический оператор СберЛогистика (входит в экосистему Сбера) открывает склад класса А в посёлке «Солнечный» Рамонского района Воронежской области.

Высокотехнологичный логистический центр СберЛогистики в Центральном федеральном округе будет включать в себя полный цикл складских услуг: приём товаров от продавцов СберМегаМаркета, хранение, сортировку, обработку товаров и дальнейшую их отправку до получателей. Также склад будет оснащён мультитемпературной зоной и лицензированной зоной для хранения фармацевтической продукции.

Запуск первой очереди ожидается уже в начале 2022 года. Полностью склад введут в эксплуатацию в 2022 году.

Александр Трапезников, генеральный директор компании СберЛогистика:

«Мы открываем новый современный логистический центр по индивидуальному техническому заданию. Склад будет оснащён системами автоматизации и цифровизации. Работу склада будет обеспечивать более 600 сотрудников, что позволит увеличить количество рабочих мест в регионе. В связи с увеличением объёма отправлений мы усиливаем свою инфраструктуру и запускаем дополнительные складские мощности, чтобы обеспечить бесперебойную и качественную работу сервиса. Развитие складской инфраструктуры — одно из приоритетных направлений в стратегии СберЛогистики, поэтому в планах — масштабировать собственные логистические центры в ключевых городах России».

СберЛогистика предоставляет логистические услуги для частных и корпоративных клиентов в 82 областных центрах и прилегающих к ним городах, включая доставку через пункты приёма и выдачи посылок, курьерскую доставку, грузоперевозки, складские услуги.