В Воронежской области поймали серийного автоугонщика

Юный вор вскрыл автомобиль отверткой и запустил двигатель путем замыкания проводов зажигания. Фото: Андрей КАРА

58-летний мужчина сообщил в отделение полиции Лисок, что у него угнали автомобиль ВАЗ-2102 от дома по улице Пролетарская.

Полицейские нашли эту машину на улице Красная. Опросив местных жителей, полицейские получили вычислили подозреваемого. Им оказался 16-летний подросток, ранее уже судимый за имущественные преступления.

Он задержан и дал признательные показания, пояснив, что вскрыл автомобиль отверткой и запустил двигатель путем замыкания проводов зажигания.

Кроме того, подозреваемый вместе со своим 16-летним приятелем похитили автомобиль ВАЗ-21063 с улицы Богдана Хмельницкого в Лисках и перегнали его на территорию заброшенного дома в Каменском районе. Как пояснили задержанные подростки, они планировали использовать машину для передвижения по селу.

Теперь юным правонарушителям грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».