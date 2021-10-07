В Воронежской области за пропаганду нацизма выписали штраф в одну тысячу рублей

В марте на аналогичную сумму за пропаганду нацизма был оштрафован еще один житель Аннинского района. Фото СУ СК РФ по Воронежской области.

Житель Анны 1995 года рождения оштрафован на одну тысячу рублей за то, что разместил в 2014 году фотоизображение в виде орла со свастикой официального герба «Третьего Рейха» и видеозапись, продолжительностью 48 секунд, пропагандирующую и публично демонстрирующую нацистскую атрибутику или символику, что запрещено федеральными законами.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и попросил строго не наказывать. В настоящее время изображение и видеозапись удалены.

В результате ему выписали штраф в размере одной тысячи рублей в соответствии с ч. 1 ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Как пояснили «КП» в пресс-службе Аннинского районного суда, это не первый подобный инцидент в этом году. В марте на аналогичную сумму за пропаганду нацизма был оштрафован еще один житель райцентра.