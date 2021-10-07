Воронежский университет объявил даты обязательной вакцинации своих сотрудников от коронавируса

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Воронежский университет проведет вакцинацию своих сотрудников от ковида в конце октября. В течение трех дней - 25, 26 и 27 октября - прививки будут делать в главном корпусе ВГУ.

- На протяжении получаса после того, как прививка будет сделана, вакцинированные будут находиться под наблюдением специалистов. Комната динамического наблюдения будет организована во входной зоне конференц-зала. Те, кто зарегистрирован на сайте «Госуслуг», на следующий день после вакцинации получат дневник для фиксирования симптомов и контроля самочувствия, - отметили в вузе.

Напомним, в Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников, занятых в определенных сферах деятельности (образование, медицина, торговля, транспорт, соцобслуживание, госслужащие). Соответствующее постановление подписал 6 октября главный государственный санитарный врач по Воронежской области Игорь Механтьев.

Решение принято в связи с высоким ежедневным приростом больных, за минувшие сутки заразились коронавирусом 604 человека