Воронежские УК ввели дополнительные номера для звонков по вопросам отопления

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В связи с большим потоком жалоб воронежцев на холодные батареи городские УК помимо основного номера Контакцт-центра (8 (473) 200 8 300) запустили дополнительные «горячие» телефоны для приема звонков по вопросам отопления. Заявки по ним принимаются с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу включительно. Выходной - воскресенье.

Коминтерновский район – (473) 260-63-64.

Советский район - (473) 260-63-65.

Центральный и Ленинский районы – (473) 260-63-66.

Левобережный и Железнодорожный районы - (473) 260-63-67.

Чаще всего горожане жалуются либо на полное отсутствие отопления в доме, либо на неработающие частично батареи. В большинстве случаев проблема решается регулировкой общедомовой системы, ее производят слесари УК.

Оставить заявку в УК не только по отоплению, но и содержанию и текущему ремонту можно через «Личный кабинет» ПИК-Комфорт. Там же есть возможность задать вопрос диспетчеру в чате. Для этого в телефон нужно скачать приложение с сайта своей УК.

Напомним, в начале недели "горячие линии" по отоплению заработали в управах районов.