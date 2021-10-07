Под Воронежем мужчина пытался купить металлоискатель за купюры «банка приколов»

Подозреваемый отправился на сделку с купюрами «банка приколов». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Аннинского района нашел на одном из интернет-сайтов объявление о продаже металлоискателя. Но средств для покупки у него не было.

В результате подозреваемый отправился на сделку с купюрами «банка приколов». Когда продавец осознал, что покупатель предлагает ему фальшивые деньги, то отказался от такого обмена.

Но жаждущий заполучить металлоискатель мужчина открыто похитил его и скрылся.

В итоге потерпевший обратился в полицию, и по факту хищения было заведено уголовное дело.

К счастью для подозреваемого, которого в скором времени поймали, он смог уйти от уголовной ответственности, Он принес потерпевшему извинения, вернул металлоискатель и выплатил 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

- На основании примирения сторон дело было прекращено, - сообщает пресс-служба Аннинского районного суда.