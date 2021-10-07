Житель Воронежской области трижды в течение трех месяцев попадался пьяным за рулем

Когда мужчину задержали в третий раз, уровень алкоголя в выдыхаемом им воздухе превышал допустимую норму почти в шесть раз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее судимый житель Анны приговорен к десяти месяцам пребывания в колонии-поселении. Такое решение райсуд вынес после того, как мужчина трижды с 17 февраля по 29 мая этого года попадался на вождении автомобиля в пьяном виде.

Причем, когда его задержали в третий раз в результате участия в ДТП, уровень алкоголя в выдыхаемом им воздухе превышал допустимую норму почти в шесть раз.

- После выхода на свободу мужчине нельзя будет на протяжении двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - информирует пресс-служба Аннинского районного суда.