Воронежские студенты могут получить 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий

предоставлено АНО «Россия – страна возможностей». Фото: другой источник.

С 11 октября по 4 ноября в Белгороде пройдет полуфинал всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход». В нем будут участвовать 2300 студентов из регионов ЦФО, в том числе 106 - из Воронежской области.

Из-за угрозы COVID-19 конкурсанты будут работать в небольших коллективах. В полуфинале студенты станут участниками деловой игры. Сначала с помощью специалистов ребята определят роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах. Так, например, они смогут стать лидерами сообществ, мыслителями будущего, играющими по тренду, устранителями несовершенств, разрушителями стереотипов, укротителями хаоса, упорными достигаторами или делателями. Затем, исходя из ролей, студентам предстоит решать задачи, которые организаторы объявят только в день полуфинала. Оценивать конкурсантов будут эксперты, в их числе профессиональные наблюдатели, психологи, инструкторы, тренеры по обучению.

Полуфиналы пройдут в очном формате во всех федеральных округах страны, в общей сложности в них примет участие 10 тысяч студентов. Итоги будут объявлены в начале ноября 2021 года. Свои результаты участники смогут узнать в личных кабинетах на платформе твойход.онлайн.

В финал, который пройдет с 26 по 30 ноября в Сочи выйдет тысяча лучших студентов. По его итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.