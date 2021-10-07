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Общество7 октября 2021 12:47

Воронежские знатоки творчества Льва Толстого могут выиграть Apple iPhone 13

Для этого нужно поучаствовать в марафоне чтецов и ответить на как можно большее количество вопросов о великом писателе
Юрий КОЗЛОВ
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Знатокам жизни и творчества Льва Толстого стоит поучаствовать в марафоне чтецов. Фото: предоставлено Фондом "Живая классика".

Знатокам жизни и творчества Льва Толстого стоит поучаствовать в марафоне чтецов. Фото: предоставлено Фондом "Живая классика".

Фото: другой источник.

20 октября 2021 года на платформах TikTok и «ВКонтакте» пройдет 11-часовой марафон чтецов в прямом эфире. Участвовать в нем может каждый независимо от возраста и места проживания. Акция объединит участников из 80 стран мира и 85 городов России.

Вместе с телеведущим Вячеславом Манучаровым, актером Владом Канопкой, певицей Евой Власовой, певицей Дианой Арбениной, композитором Виктором Дробышем и блогерами Виолеттой Чиковани, Дашей Боровик и Ариной Ростовской участники марафона прочтут повесть Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность». Их будут выводить на экран в режиме онлайн на фоне местной достопримечательности, так что зрители смогут отследить географию проекта.

В течение всего марафона на экране будут появляться вопросы о жизни и творчестве Льва Толстого. Чем больше правильных ответов, тем выше шанс выиграть Apple iPhone 13. Победителя определят по окончании эфира. Каждый участник получит памятный диплом.

Зарегистрироваться для участия в марафоне может любой желающий. Для этого нужно заполнить форму до 14.00 13 октября. Всем участникам марафона придет специальная памятка с правилами участия и подготовки к нему.

После окончания марафона посмотреть чтение повести можно будет на платформе ВКонтакте.